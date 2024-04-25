是方首季獲利創歷史次高 LY2機房估第2季商轉

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（中央社記者江明晏台北25日電）中華電信旗下大金雞、IDC機房營運商是方首季稅後盈餘2.42億元，創歷史次高，每股盈餘（EPS）3.11元；新的LY2機房大樓將於第2季正式投入商用，機房與雲端應用收入看增，預期第2季營收表現將優於首季。

IDC機房營運商是方今天公告首季財報，營收新台幣8.55億元，毛利率49.4%，稅後盈餘達2.42億元，年增近8%，創歷史次高水準；EPS為3.11元，也刷新同期次高，僅次於去年同期的3.17元。主要受惠IDC機房服務收入、以及雲端應用服務收入加速成長帶動。

是方表示，新的LY2機房大樓將於第2季正式投入商用，機房與雲端應用收入有望持續成長，預期第2季營收表現將優於首季，力拚再創單季新高水準。

觀察是方今年首季各業務占比和成長動能，數據網路服務收入占比為42%，年增2.91%，IDC機房服務收入占比33.5%，年增6.92%，雲端應用服務收入占比16.5%，年增8.32%，語音通信服務收入占比則為8%，年增逾20%。

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在國內外網路服務布局方面，是方旗下的台北網際網路交換中心（TPIX）截至今年4月下旬，已有162個客戶，躋身全球第86大網際網路交換中心。是方積極布建串接台灣各大都會區、科技園區的「台灣環」，也已正式商用，全台客戶可藉由高速光纖直達是方的資料中心，使用各種網路與雲端服務。

此外，是方與海外資料中心業者互聯的覆蓋度也不斷提升，目前藉由是方的海外網路，可串連40個國家、60座城市，國內外串連頻寬達到1000G。（編輯：楊蘭軒）1130425