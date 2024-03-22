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新北領航路3/26通車 縮短救護車抵輔大醫院時間

2024/3/22 15:43（3/22 16:14 更新）
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新北市地政局22日表示，貫穿新莊區與泰山區交通動脈的塭仔圳領航路（圖）3月26日下午將通車，能有效抒解周邊交通，縮短救護車抵達輔大醫院急診室的行車時間。（新北市地政局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年3月22日
新北市地政局22日表示，貫穿新莊區與泰山區交通動脈的塭仔圳領航路（圖）3月26日下午將通車，能有效抒解周邊交通，縮短救護車抵達輔大醫院急診室的行車時間。（新北市地政局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年3月22日
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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市新泰塭仔圳重劃區領航路是區內第1條30公尺寬大道，將於26日通車。地政局今天表示，可望紓解新莊區中正路龐大車流，解決輔大醫院周邊擁塞，縮短救護車到醫院時間。

新北市府地政局表示，領航路全長1.2公里，連接新北大道及中環路，是塭仔圳重劃區首條30公尺寬大道，也是貫通新莊區與泰山區交通動脈重要道路。

地政局說，領航路分擔新莊區中正路交通流量，將有效縮短救護車抵達輔大醫院急診室時間，不必繞路且可掌握救命黃金時間。

為納入人本交通，地政局表示，領航路規劃設置行人庇護島，並將行人穿越線退縮，兼顧車輛順暢與行人安全，也展現市地重劃對區域正向發展初步成果。

地政局表示，依契約規定，領航路工程原訂今年4月底前完成，因道路基礎工程施作，常受戶外天候及疫情缺工影響。承包商趕工後，26日將完工通車，可提前服務當地居民。

今天到市府與教育局簽約課程合作備忘錄的輔大校長藍易振致詞時表示，市府啟動塭仔圳重劃區，未來預估有10萬人口，輔大醫院除醫療服務，也提供校內社會科學、食品營養、運動醫學；輔大將充分與市府配合，發展在地大學城續航力。（編輯：方沛清）1130322

（新北市府地政局提供）
（新北市府地政局提供）
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