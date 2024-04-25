富貴市場鑑定為海砂屋 基市府追加預算年底拆完

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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）基隆市富貴市場於民國109年鑑定為海砂屋，110年間廢止使用，基隆市府計畫拆除，但預算仍不足新台幣700萬元，市府將向議會提700萬元追加預算，若獲通過可望年底前完成拆除。

位於基隆市信六路的富貴市場，為地下1樓、地上4樓建物，建物於66年1月核發使用執照，建物內部不僅鋼筋外露，且有整片水泥崩落，經市府委託鑑定後，發現整棟氯離子均超標，市府於110年2月27日公告停止營業，同年3月1日廢止使用。

由於富貴市場整棟樓已鑑定為海砂屋，且有立即性危險，市府向經濟部爭取400萬元預算，配合市府自籌款，原先共編列733萬元打算拆除富貴市場。

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基隆市政府產業發展處表示，由於富貴市場貼近鄰房，甚至鄰房雨遮緊貼著市場，拆除難度高，有些無法以機具拆除，必須靠人工，在人力、物價持續上漲情況下，拆除費用相較先前評估已上漲8成，廢棄物處理費用更是漲了1倍。

產發處指出，經重新評估後，拆除所需費用提高至約1400萬元，市府將在5月基隆市議會定期會中，提出700萬元追加預算，產發處現正辦理發包等前置作業和鄰房現況鑑定，若追加預算順利通過，就可立即開始拆除，預計年底前拆除完畢。（編輯：方沛清）1130425