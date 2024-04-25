巴黎奧運媽媽隨行 方莞靈期待有不同結果

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）「舉重精靈」方莞靈今天難得換上裙裝，參與台北時裝週AW24開幕秀走秀，讓她直喊很緊張，而正在備戰巴黎奧運的她透露，這次奧運媽媽也將隨行，她期待比賽能有不一樣的結果。

方莞靈上屆東京奧運首度站上五環殿堂，名列第4作收，與獎牌擦身而過，後來她遭遇傷勢侵襲，還錯過杭州亞運選拔。

所幸撐過低潮期，方莞靈總算再次迎來爆發，日前她在泰國舉行的世界盃以突破個人最佳的總和192公斤，挺進奧運積分排行榜前10名，有望取得巴黎奧運資格，只待國際舉重總會（IWF）公布確認。

方莞靈今晚出席台北時裝週AW24開幕秀，第2次受邀的她，首次成為走秀主角之一，她以一襲白底、搭配紅、藍色塊的裙裝亮相，她受訪時承認：「很緊張，會有點不知道要看哪裡，我平常很少穿裙子，很開心有這樣的體驗。」

方莞靈從小與媽媽相依為命，她先前就曾透露，若能拿到巴黎奧運資格，就要幫媽媽買機票，如今她已鎖定奧運門票，將實現與媽媽之間的巴黎之約。

方莞靈透露，媽媽近期身體有好轉，將陪她一起去奧運，她期待能當媽媽的導遊，帶媽媽好好在巴黎逛一逛，即將二度叩關奧運的她也期許，這次奧運能有不同的結果，「可以期待一下。」（編輯：龍柏安）1130425