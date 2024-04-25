更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
馬祖高登無人島礁發現疑中國漁民 馬防部通報海巡協處
首頁 / 運動
巴黎奧運
新聞專題
巴黎奧運1/220
首頁 / 運動

巴黎奧運媽媽隨行 方莞靈期待有不同結果

2024/4/25 20:53（4/25 21:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「舉重精靈」方莞靈25日晚間出席台北時裝週AW24開幕秀，她以一襲白底、搭配紅、藍色塊的裙裝亮相，她說，「很緊張，會有點不知道要看哪裡，我平常很少穿裙子，很開心有這樣的體驗。」中央社記者黃巧雯攝 113年4月25日
「舉重精靈」方莞靈25日晚間出席台北時裝週AW24開幕秀，她以一襲白底、搭配紅、藍色塊的裙裝亮相，她說，「很緊張，會有點不知道要看哪裡，我平常很少穿裙子，很開心有這樣的體驗。」中央社記者黃巧雯攝 113年4月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北25日電）「舉重精靈」方莞靈今天難得換上裙裝，參與台北時裝週AW24開幕秀走秀，讓她直喊很緊張，而正在備戰巴黎奧運的她透露，這次奧運媽媽也將隨行，她期待比賽能有不一樣的結果。

方莞靈上屆東京奧運首度站上五環殿堂，名列第4作收，與獎牌擦身而過，後來她遭遇傷勢侵襲，還錯過杭州亞運選拔。

所幸撐過低潮期，方莞靈總算再次迎來爆發，日前她在泰國舉行的世界盃以突破個人最佳的總和192公斤，挺進奧運積分排行榜前10名，有望取得巴黎奧運資格，只待國際舉重總會（IWF）公布確認。

方莞靈今晚出席台北時裝週AW24開幕秀，第2次受邀的她，首次成為走秀主角之一，她以一襲白底、搭配紅、藍色塊的裙裝亮相，她受訪時承認：「很緊張，會有點不知道要看哪裡，我平常很少穿裙子，很開心有這樣的體驗。」

方莞靈從小與媽媽相依為命，她先前就曾透露，若能拿到巴黎奧運資格，就要幫媽媽買機票，如今她已鎖定奧運門票，將實現與媽媽之間的巴黎之約。

方莞靈透露，媽媽近期身體有好轉，將陪她一起去奧運，她期待能當媽媽的導遊，帶媽媽好好在巴黎逛一逛，即將二度叩關奧運的她也期許，這次奧運能有不同的結果，「可以期待一下。」（編輯：龍柏安）1130425

#巴黎奧運
#方莞靈
#東京奧運
巴黎奧運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台北時裝週AW24 運動員更衣室搬秀場
172.30.142.72