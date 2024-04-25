花蓮瑞穗玉里文旦著果率差 農政單位現勘爭取救助

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（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）花蓮瑞穗鄉、玉里鎮是東部文旦主要產區，因3月降雨量不足，有果實著果率不良情況，縣府今天邀花蓮區農業改良場、農糧署東區分署組成勘災小組現地勘查爭取現金救助。

花蓮縣政府農業處今天發布訊息表示，受3月份降雨量不足影響，旱象導致瑞穗鄉、玉里鎮等文旦果實著果狀況不佳，經公所、農友通報，勘災小組到現場勘查。

評估瑞穗鄉被害面積166公頃、損害程度35%，玉里鎮被害面積25公頃、損害程度25%，均已達現金救助啟動標準。

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縣府農業處將儘速依農業天然災害救助辦法規定，提報農業部爭取公告農業天然災害現金救助，以降低農友損失。

農業處提醒農友，如有發現農作物受天然災害影響生長異常，務必主動向當地公所通報，以加快確認受災情形；另外，也請基層公所對於天然災害的受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友儘早復耕、復建，維護申請天然災害救助的權益。（編輯：陳仁華）1130425