北醫大研究：極端氣候影響 肺阻塞病更易發病惡化

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）極端氣候衝擊全球，台北醫學大學最新研究顯示，急遽天氣變化不僅可能造成天災也影響空氣品質，導致患有慢性阻塞性肺病（COPD）的民眾，在極端天氣下更容易發病或惡化。

台北醫學大學醫學院教授莊校奇今天透過新聞稿指出，結果發現，每日溫度的劇烈變化與相對濕度的變化會導致COPD患者呼吸困難的程度及短暫肺功能的下降。

這項研究去年12月底發表於「整體環境科學」（Science of The Total Environment）期刊。研究人員在2017至2022年間，針對國內930名COPD患者進行橫斷性研究，評估在極端氣候變化是否影響患者的健康狀況，研究涵蓋在1天、7天與30天的溫度、相對濕度（RH）和細懸浮微粒（PM2.5）的每日平均值及差異。

第一秒用力呼氣容積（FEV1）與用力肺活量（FVC）為醫院常用來評估民眾肺功能的指標。莊校奇指出，研究顯示，在冬季，COPD患者在呼吸困難量表（mMRC）及COPD評估問卷（CAT）的分數都會下降，而在春、秋季節中，溫度差異越大，患者的FEV1與FVC等肺功能會下降。

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他強調，PM2.5對於身體健康的影響已被發現，但在全球氣候變遷影響下，極端大氣變化也會影響環境PM2.5的濃度，進而造成民眾健康的危害，例如當民眾得知今日白天高溫達攝氏26度，晚上卻會降至16度時，即應該提高警覺。

所以在保暖之餘，更應戴口罩、減少外出的時間和使用空氣清淨機等。莊校奇重申，因為在極端天氣變化下，溫濕度與空氣污染加成的影響對民眾的健康危害更為加劇，容易造成患者症狀加劇或急性惡化。（編輯：陳政偉）1130418