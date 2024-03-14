全台200萬人受氣喘苦 血液檢測確認型別調整治療

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（中央社記者曾以寧台北14日電）春暖花開時節，卻隱藏誘發氣喘危機。全台灣約有200萬人受氣喘困擾，醫師提醒，若已遵循醫囑用藥仍無法控制，可能為「嚴重型氣喘」，且依氣喘型別，會有不同治療方式。

氣喘是因呼吸道長期發炎，導致反覆出現氣道阻塞，造成胸悶、喘鳴音、夜間咳嗽加劇等症狀；若患者呼吸道受刺激物影響，會導致呼吸困難，甚至可能出現呼吸衰竭或死亡。根據2022台灣成人氣喘臨床照護指引，全台灣大約有200萬人受氣喘困擾。

在氣喘治療初期，常會使用長效型支氣管擴張劑和吸入性類固醇。然而，若氣喘患者已要使用較高劑量的類固醇或其他控制型藥物，才能有效控制症狀，或即便使用了藥物，症狀仍然難以控制，在臨床上就會被歸類為「嚴重氣喘」。

台北榮總胸腔部臨床呼吸生理科主任周昆達說明，國外資料顯示，嚴重氣喘約占氣喘病人的5%到10%，不但症狀複雜難以控制，且常影響生活品質，應及早進行血液檢測，確認氣喘類型並調整治療方案。

台北榮民總醫院胸腔部主任陳育民說明，嚴重氣喘患者中，若血液檢測內「嗜酸性白血球」數值又高於150cells/uL，即為嗜酸性白血球型嚴重氣喘。

嗜酸性白血球是白血球的1種，主要負責對抗感染和調節免疫反應，在對抗寄生蟲感染和過敏反應中發揮著重要作用；若出現過多的嗜酸性白血球，可能與過敏性疾病、寄生蟲感染、藥物反應等有關。

陳育民解釋，當嗜酸性白血球數量過多，可能會導致呼吸道慢性發炎，引起氣管腫脹和狹窄，進而導致胸悶、咳嗽、哮鳴以及呼吸困難等症狀，嚴重時可能需要急診或住院治療。

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周昆達指出，若嗜酸性白血球數目偏高的嚴重氣喘患者，在治療後症狀仍無法控制，也有生物製劑可作為治療搭配選擇參考。建議嚴重氣喘患者應遵循醫囑，定期用藥不可擅自停藥，也應定期記錄病情變化，做好自我評估和預防措施，降低急性發作風險，實現更好的症狀控制。

為讓民眾了解嚴重氣喘型別與個別治療方式，建立正確呼吸道健康觀念，台北榮總3月11日至25日，在中正樓1樓大廳舉辦為期兩週「嚴重氣喘照護『型』動計劃」衛教策展，促使民眾檢視自己和家人健康。（編輯：管中維）1130314