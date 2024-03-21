急性淋巴性白血病年增300人 莫名發燒出血須注意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北21日電）台灣每年新增300人罹患急性淋巴性白血病，相較兒童高治癒率，成人治療困難且復發風險達7成。醫師提醒，一旦莫名無力、感染發燒、出血不止、骨骼疼痛或淋巴結腫脹等，應多留意可能是急性淋巴性白血病症狀。

60多歲黃姓婦人身體硬朗，有高血壓老毛病，但控制的還不錯，平常天天爬山健身，總是箭步如飛直奔山頂，沒想到1年多前某天突然身體不適，莫名感到疲倦外，走沒幾步路就氣喘吁吁，還疑似胃痛到晚上睡不好。

雖然她積極就醫，做了各種檢查都找不出原因，最後轉院到基隆長庚醫院，才確診急性淋巴性白血病，她覺得簡直晴天霹靂，陷入「怎麼會是我？」的負面情緒中。

她今天現身衛教記者會分享治療歷程，會前接受中央社記者訪問時，她直呼自己很幸運，儘管家人有心要捐骨髓，卻都不適合，甚至中間一度復發，但親友跟主治醫師不斷鼓勵她勇敢面對，最後幸運與善心人士配對成功而獲得骨髓移植，在今年農曆年前出院團圓。

每年台灣約有300例急性淋巴性白血病新發個案，中華民國血液及骨髓移植學會理事長、花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠告訴中央社記者，患者兒童、成人各半，但與癌童治癒率高達85%以上相比，成人患者治療難度較高，且復發風險高達7成。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

因急性淋巴性白血病惡化快速，李啟誠提醒應注意的徵兆，包括莫名發生蒼白無力、感染發燒、瘀青、出血不止、骨骼疼痛或是淋巴結腫脹等症狀，千萬不要直接將其輕視為老化、疲勞，務必要仔細觀察。

他強調，若症狀超過1週都沒有好轉，甚至日益加劇，務必及時到醫療院所進行檢查，確診也無須過於擔心，在健保給付多種藥物的今天，只要積極與醫師配合，都有機會擊退急性淋巴性白血病，奪回人生主導權。（編輯：陳清芳）1130321