范少勳、劉俊謙「我在這裡等你」談愛 掛彩縫37針

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（中央社記者洪素津台北23日電）台港男神范少勳、劉俊謙攜手共演電影「我在這裡等你」，今天導演鄧依涵率兩位男主角出席媒體聯訪，范少勳提及一幕拍門的畫面讓他掛彩，「我的左手當場噴血，去醫院縫37針」。

范少勳、劉俊謙演出浪漫愛情電影，但兩人情緒太激昂竟雙雙掛彩，范少勳提到有一幕拍門的畫面．讓他不慎打破玻璃，當場玻璃四散，他的左手也遭殃血流不止，當下緊急送醫院縫了37針。

劉俊謙則是在海邊拍攝時踩空撞到下巴，也到醫院去縫了10針，好在沒有傷及顏面，無毀容的隱憂。

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雖然受傷，但兩人拍攝過程愉快，談到電影開場兩人半裸只穿內褲的養眼畫面，雙方袒裎相見不忘充肌，劉俊謙現場猛夾胸肌，范少勳則是拿啞鈴狂練，不過他們透露當天最苦惱的其實是「皮不能皺」。

金鐘編劇鄧依涵執導的電影「我在這裡等你」，將一段跨越時空的浪漫緣分搬上大銀幕，劇情講述「相互奔赴」的情感，失意的香港作家，偶遇台北街頭混混，兩人展開尋找通往天堂的鯨逝灣旅程，沿途發現意外的轉折與緊密的緣份。（編輯：吳協昌）1130423