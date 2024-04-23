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大專職涯輔導學生心得競賽徵件 最高獎金3萬元

2024/4/23 16:37
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（中央社記者許秩維台北23日電）教育部青年署113年補助56所大專推動職涯輔導課程，並邀請學生參與「大專校院職涯輔導學生心得競賽」，透過圖文或影音作品分享職涯探索的回饋，最高獎金新台幣3萬元。

教育部今天發布新聞稿指出，青年發展署於113年補助56所大專校院、總計72案推動職涯輔導教材與課程；青年署也辦理「大專校院職涯輔導學生心得競賽」，邀請大專生記錄參與校內或跨校的職涯輔導課程或活動，發揮圖文及影音創意，藉由作品傳播自我職涯發展的歷程。

113年大專校院職涯輔導學生心得競賽自即日起至7月1日受理報名，最高獎金新台幣3萬元；競賽徵選分為「圖文類」和「影音類」，參賽者須以在學期間參與大專主辦的職涯輔導課程或活動為創作主題與題材，透過創作傳達參與職涯輔導課程或活動的體驗，呈現對職涯探索、職涯規劃及職涯發展的心得、反思與回饋。

萬能科技大學企業管理系學生陳羿誌與系上同學組成團隊，以未來夢想為題材拍攝短片，榮獲112年競賽影音類第1名。

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陳羿誌表示，自己的夢想是開設汽車美容行，所以想學會更多創業技能，當面臨大四實習工作煩惱時，參與學校一系列的職涯輔導課程，並提升自己在自媒體社群行銷的能力，不但找到適合自己的實習工作，也離未來創業之路更進一步。

青年署提到，今年競賽活動名稱為「夢想青年職播間」，期許青年成為自我職涯發展的「職」播主，擴展職涯影響力，透過心得創作的分享交流，帶動更多青年關注自我職涯發展，勇於探索職涯並實踐夢想。（編輯：陳政偉）1130423

#青年署
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#青年發展署
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