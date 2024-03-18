袋棍球運動協會成立10週年 8月U20世錦賽拚佳績

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（中央社記者黎建忠台北18日電）中華民國袋棍球運動協會成立10週年，其中台灣女子代表隊8月將赴香港參加U20世錦賽，教練温庭新今天在記者會上表示，會努力爭取佳績，並朝著2028洛杉磯奧運邁進。

2028年洛杉磯奧運已經確定袋棍球為選辦的正式項目，但台灣的袋棍球運動僅發展10年，尤其女子國家代表隊更是在2018年才正式成立，在國際賽場上還有很大的進步空間。

從2015年來台負責推廣袋棍球的香港籍教練温庭新，也是現任台灣女子隊總教練，他在接受媒體聯訪時說道，袋棍球其實在世界各地都蓬勃發展，亞大區還是以日本、澳洲最強，台灣的實力大概跟韓國、香港在同一個區間，還算是有競爭力。

温庭新透露，每年協會會在年初國際賽賽程出爐後，開始選拔40人國手名單，「平時她們都在各自的學校、社團、俱樂部比賽和練球，然後每個月會固定集訓一次，等到比賽時再從中挑選20人出國參賽。」

温庭新分析，袋棍球強調選手的肌力和衝刺速度，以及瞬間的手眼反應，身材並非絕對的優勢，這也是適合台灣發展的原因。

就讀景美女中高三的林安琪也是這次U20世錦賽的國手成員之一，她在接受中央社訪問時笑說，自己原本高一時在學校想加入的是排球社，「沒想到人數太多進不去，最後就挑了一個完全陌生的袋棍球來玩。」

有田徑底子的林安琪也逐漸在袋棍球玩出興趣，她透露，只要每次傳接球有成功，就會有很強的成就感，「我也因為參加了袋棍球之後才看得懂籃球，畢竟我們有些進攻和防守的招式有些類似。」

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輔仁大學2年級的王黃蓉原本是田徑的跳遠和短跑選手，剛進入景美女中就讀時，剛好遇上袋棍球運動協會到學校推廣，而當時田徑隊教練就把整批選手都帶去嘗試袋棍球，王黃蓉也從那時候就迷上這項運動。

袋棍球比賽場地和足球場一樣都是約100x60公尺大小，世錦賽採取10人制，但台灣舉辦校際賽事採用的是和奧運規定一樣的6人制，所以場地只需70x36公尺。（編輯：張雅淨）1130318