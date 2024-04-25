臉書母公司展望拖累 亞股收盤走勢不一

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（中央社香港25日綜合外電報導）過去3天主要市場漲幅可觀，但在臉書母公司Meta示警今年的開銷將遠大於預期、引發科技股領軍這波漲勢恐太過頭的疑慮之下，投資人轉趨謹慎，亞股主要指數今天收盤走勢不一。

法新社報導，投資人也關注重摔的日圓，兌美元貶破155日圓大關，重演30年新低價。許多觀察家認為，這是當局很可能進場干預匯市的關卡。

與此同時，投資人也在等待美國明天公布的關鍵通膨數據。這數字可能影響下週開會的聯邦準備理事會（Fed）降息大計。

科技業為主的一些全球大企業財報亮眼，樂觀情緒助長本週股巿普遍紅通通。儘管通膨頑強、利率維持高檔，投資人推估相關企業獲利表現仍將強勁。

繼法蘭克福、巴黎、東京和華爾街股巿今年刷新歷史紀錄後，倫敦FTSE 100指數也在這一波漲勢中創下歷史新高。

不過，紐約股巿昨天交易動能稍弱，亞股今天追隨這個腳步。分析師認為，臉書（Facebook）母公司Meta預測的第2季營收低於外界預期，並且上調開支預測，可能是主要原因。

英國金融服務公司Hargreaves Lansdown分析師隆德-葉茨（Sophie Lund-Yates）說：「Meta財力再雄厚也有其極限。圍繞開支計畫的內容再度引人注目，巿場可能就是被這個嚇到。」

匯豐證券美國公司（HSBC Securities USA Inc.）駐紐約經濟師萊恩．王（Ryan Wang）說，「自今年伊始，我們就一直抱持（政策委員會）6月起會以每季25個基點的步調，展開一系列漸進降息」，直到明年第3季。

「儘管我們維持此一觀點，考量到聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）對於近期經濟活動的評估和核心通膨數據，顯然有偏向會較晚才開始降息的風險。」

日股基準日經指數重挫2.2%，來到37628.48點。港股恆生指數收漲0.5%，來到17284.54點。上海證券交易所綜合股價指數收漲0.3%，來到3052.90點。

至於亞洲其他股市，首爾、台北、雅加達股市都收跌。曼谷和馬尼拉股市則收漲。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1130425