中鋼：全球鋼鐵需求可望回升 3月獲利月增3.99倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北25日電）中鋼公司自結3月合併營收新台幣328.57億元，月增13.44%，年減2.92%；合併稅前淨利6.64億元，月增3.99倍，年減29.88%。

中鋼統計，累計第1季合併營收937.53億元，年增2.64%；合併稅前淨利14.78億元，較去年同期虧損大幅改善。

中鋼引述Worldsteel報告指出，高利率環境將退場，製造業展現復甦態勢，全球鋼鐵需求可望回升，預估2024年全球鋼鐵需求成長1.7%，較2023年增加約3010萬噸。美國消費為經濟先行指標，拉動鋼價回升。

報告說明，中國持續推出各項振興政策提振經濟活力，帶動製造業景氣轉入上升週期，鐵礦價格強勢反彈至每噸115美元以上，且煉鋼成本高漲為鋼價提供支撐，全球鋼市可望緩步築底回穩。

中鋼統計個別非合併碳鋼銷售量，3月銷售量為66萬1636公噸，今年累計前3月碳鋼銷售量為198萬310公噸。

中鋼表示，今年前3月合併稅前淨利較去年同期增加，主因鋼鐵業單位毛利上漲，且銷售數量增加，使營收及營業利益同步增加。

另外，中鋼礦業投資獲配股利增加，外幣兌換損益有利於業外收入增加。由於全球製造業穩步復甦，高利率環境接近尾聲，有助需求重回成長正軌；中國第1季國內生產毛額（GDP）成長率為5.3%，優於預期。

台灣受惠於外銷訂單回溫，強勁民間消費支撐，主計總處上修今年台灣經濟成長率至3.43%。（編輯：張良知）1130425