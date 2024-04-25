前職棒好手張耿豪當教練 雲林文昌闖國小軟聯16強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北25日電）前職棒好手張耿豪離開職棒後，目前在雲林縣文昌國小擔任教練，國小軟式組全國賽今天32強賽，文昌國小在先發投手林豐億5局失2分好投率領下，以5比3擊退屏東縣鶴聲國小。

張耿豪的職棒生涯從2010年開始，陸續效力過興農牛隊、義大犀牛隊、富邦悍將隊，他在2022年底離開職棒圈，宣布結束13年職棒生涯，與太太一起創業，今年3月加入文昌國小教練團，這也是他首次當教練。

張耿豪表示，棒球是最熟悉的一條路，哥哥張耿維也在嘉義縣柳林國小當教練，自己抱著回饋基層的心態來教球，「教少棒不只是球技，還要顧好他們的功課，一開始不太適應，也在學習經驗，大家一起努力，享受棒球」。

文昌以分組第1晉級淘汰排名賽，與鶴聲交手，雙方首局各得1分，文昌3局下靠著尤子豪擊出內野安打開啟攻勢，隨後戴勁宇、廖峻廷敲安打，文昌攻下2分超前戰局，奠定勝基。

小六的林豐億此戰主投5局被敲3安打，失掉2分，投出4次三振、1次保送，拿下勝投。總教練張裕耀表示，林豐億一開賽受到下雨影響，處理短打球時手滑，不過整體投得還不錯。

張裕耀指出，這次投手群調整得好，與近期教練團加入前職棒投手張耿豪有關，張耿豪的豐富經歷運用在基層，改變投手的丟球方式，調整擺臂加速，幫助不小。（編輯：管中維）1130425