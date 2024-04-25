沃旭第一階段離岸風場完工 總統：奠定淨零競爭力

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（中央社記者蘇木春台中25日電）沃旭能源今天宣布大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工併聯，為目前亞洲最大的離岸風場，總統蔡英文出席典禮時表示，2016年至今台灣離岸風電已安裝完成296座，為台灣在淨零時代的競爭力奠定基礎。

沃旭能源今天在位於台中港的沃旭台灣離岸風場維運中心舉辦完工典禮，蔡總統、總統府資政沈榮津、經濟部部長王美花、沃旭能源全球執行長麥茲尼博（Mads Nipper）、沃旭台灣董事長汪欣潔等人皆出席。

蔡總統會中致詞時表示，大彰化東南及西南第一階段離岸風場，是目前亞洲最大的離岸風場，從台灣第一到亞洲最大，在過程中沃旭能源持續投資，使沃旭與丹麥成為2022年單一對台投資最大的外資企業與國家，她要對沃旭引進資金與技術表達感謝。

蔡總統說，從2016年至今，離岸風電已安裝完成296座，累積裝置容量達2.37GW，預計今年累積風機座數將達到300座，台灣不只領先亞太，在全世界也名列前茅，離岸風場產生的綠電，為台灣的產業社會，在接下來的淨零時代競爭力奠定基礎。

蔡總統指出，政府用8年的時間讓政策白皮書上能源轉型4個字，變成眼前實際的場景，並建立國產化的供應鏈，台中港也因離岸風電進駐，成為亞洲最完整離岸風電建造與運維的聚落，很多年輕人在相關產業成家立業，光是沃旭100多名台籍員工，就有超過20個新生兒出生，這個出生率跟風場完工併聯一樣值得嘉許。

提到產業影響，蔡總統說，沃旭的進駐，讓她看到為產業有更全面的公安觀念，能源轉型的背後，有產業的升級、人才的成長，有民間的投資與公安的提升，能源轉型的背後，更有台灣人對新事務的挑戰，以及對永續發展的追求。

蔡總統指出，在台灣能源轉的這條路上，很高興有沃旭與很多本土與國際開發商的投入，以及公民營事業、銀行、學術單位、法人機構、在地供應商及政府團隊，才有今天的成果。

蔡總統表示，要驕傲的向孩子們說：「看看台灣海上的那些風機，那是我們這一代人為了下一代的永續發展，替台灣留下來的資產」。一定要邁向更乾淨更永續的未來，這條路台灣會繼續堅持走下去。

麥茲尼博說，今天完工的風場，是沃旭在歐洲以外首個百萬瓩規模的離岸風力發電場，沃旭正在建置大彰化西南第二階段及西北離岸風場，將堅定致力於打造完全以綠能運作的世界。（編輯：陳清芳）1130425

沃旭能源25日舉辦「大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工併聯慶典」，總統蔡英文（前排右）、沃旭能源全球執行長麥茲尼博（Mads Nipper）（前排左）與台籍團隊合影。中央社記者蘇木春攝 113年4月25日

沃旭能源在彰化外海建置離岸風場。圖為沃旭能源位於台中港的沃旭台灣離岸風場維運中心。中央社記者蘇木春攝 113年4月25日