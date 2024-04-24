期交所拚碳中和 買碳交所1350公噸國際碳權

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）台灣期貨交易所今天宣布，25日將購得台灣碳權交易所架上1350公噸二氧化碳當量的國際碳權，代表期交所積極參與永續發展，自願追求碳中和目標。

期交所透過新聞稿表示，此次買入碳交所架上碳權專案，考量專案類型並注重各專案所涵蓋永續發展目標（SDGs），類型包括潔淨水源和太陽能發電，專案案場分布在莫三比克和越南，符合SDG3健康與福祉、SDG5性別平權、SDG6淨水及衛生、SDG7可負擔的潔淨能源、SDG8合適的工作及經濟成長、SDG13氣候行動等6項聯合國永續發展目標，碳權年份在2022及2020年。

期交所指出，此次買入碳權，為積極辦理2023年度碳中和，預計在完成2023年度溫度氣體盤查及確信後，將辦理抵換與宣告。

期交所表示，透過購買再生能源及碳權，落實聯合國永續發展目標SDG7可負擔的潔淨能源，期交所將持續實踐永續發展，並積極回應全球永續發展行動。（編輯：楊蘭軒）1130424