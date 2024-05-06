詐騙集團招攬投資生基位吸金 台中警逮涉案4人

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（中央社記者蘇木春台中6日電）林姓男子等人組成詐騙集團，假冒投資公司以類似民俗信仰的「生基位」契約為標的，向民眾招攬投資吸金，台中警方去年9月間逮捕涉案的林男等4人送辦，檢方日前已依法起訴。

台中市警察局第六分局今天表示，永福派出所去年8月間，接獲66歲王姓女子報案指，自己因想改運賺錢，透過某投資公司而接觸到「生基位」，便決定投入資金，加入生基位業務工作，陸續投入新台幣1100萬元，以優惠價購買374個「生基位」契約。

警方指出，「生基位」是類似風水的民俗信仰，透過將生者的衣物等物品放入骨灰罈內，置放於風水良好的靈骨塔位或墓地，藉以更改生者的命運或促進健康。

王女原想以優惠價購入「生基位」後，再以原價售出以賺取差價，卻發現公司運作有異、疑為詐騙集團，向對方要解約退出，卻遭索討150萬元作業費，才能贖回自己的本金。

王女與警方合作，辦案人員先逮捕出面收取作業費的林姓車手，警方再向上溯源，於去年9月間，陸續逮捕詐騙集團33歲林姓主嫌、業務與仲介等3人，並查扣帳冊、契約與現金170萬元等證物。

警方將林男等4人依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方日前已依法起訴。

警方呼籲，民眾應審慎投資有關「生基位」、「靈骨塔」的投資標的，應了解投資項目實際現況及運作，並注意仲介是否使用「節稅」、「手續費」等巧立名目的方式，誘導民眾提領現金或匯款，如遇上述情形應儘速向警方確認，維護自身財產安全。（編輯：郭諭儒）1130506