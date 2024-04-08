台中飛虎幫假投資詐1400萬元 刑事局逮15嫌

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）以台中飛虎幫成員黃男為首的詐欺集團，以投資台股為幌子吸引民眾投資，詐得約1400萬元。刑事警察局長期布線追查，共查獲黃男等15名嫌疑人，移送台中地檢署偵辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第九大隊副大隊長吳柏羲表示，28歲黃姓主嫌涉嫌在中部地區招募成員籌組詐欺集團，為躲避警方查緝頻繁轉移據點，成為當地治安隱憂。

吳柏羲說，刑事局獲報隨即和台中市警察局大雅分局、第五分局、烏日分局及刑事警察大隊等單位共組專案小組，並報請台中地檢署指揮。

專案小組長期蒐證發現，此集團自民國111年起從事不法行為，以投資台股為幌子吸引民眾投資，被害人約有21人，財損逾新台幣1400萬元，其中，台南1名7旬老婦被詐1200萬元。

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專案小組也發現，黃男等人還假冒知名銀行委外廠商，佯稱可替信用評等較低的民眾代辦房貸、信貸、車貸及小額貸款，並於臉書及LINE等社群平台投放廣告，以不收服務費為幌子，誘騙民眾填寫表單提供個資，伺機騙取證件和存簿照片等資料。

警方掌握黃男等人設於台中市區的話務機房及轉帳水房後，迄今陸續執行4波查緝行動，查獲黃男等15嫌，依刑法詐欺、洗錢等罪嫌移送中檢偵辦。（編輯：蕭博文）1130408