向親友借款湊百萬欲匯款 台中男險遭投資詐騙

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（中央社記者蘇木春台中8日電）台中廖姓男子加入通訊軟體投資群組，誤信投資獲利消息，向親友借款湊足新台幣100萬元，日前到銀行要匯款，行員發現通報警方，在員警勸阻下他才得知遭詐，避免損失。

台中市警察局太平分局今天表示，新平派出所員警3日下午3時多接到轄區內台新銀行行員報案，有男子疑似遭投資詐騙，要將錢匯入不明帳號，請求警方協助。

警方獲報後到場，50歲廖姓男子向員警表示，他上個月在通訊軟體內接到投資群組邀請入群，原不以為意，後來看到網友不斷截圖分享獲利訊息，便引起投資興趣，向友人借錢數十萬元湊到100萬元，準備到銀行欲轉帳匯入群組的指定投資帳戶。

銀行行員發現廖男的帳戶當天上午剛轉入大額款項，下午又要轉出他人帳戶，在行員提問廖男後，隨即發現疑似「假投資」詐騙案件，立即通知警方到場勸阻。

經員警說明，並提出網路相關詐騙案例後，廖男才得知自己險成為詐騙案件被害人，他事後感謝警方及行員的協助，避免損失。（編輯：郭諭儒）1130408