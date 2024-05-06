屏東城市杯融在地植物美學 「一杯子美好」8日開賣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）屏縣府藉文創商品打造屏東美學，今年推出城市杯「致，一杯子的美好」骨瓷杯盤組，杯身融入在地特有植物；縣府表示，對杯傳達「一輩子的美好」祝福，8日起限量開賣。

縣府今天發布新聞稿表示，屏東城市杯的杯身以特殊釉色技法呈現，共有兩款。「花朵杯盤款」以玫瑰、蝴蝶蘭、九重葛、黃荊為圖樣，有柔嫩淡粉及優雅藍紫，春意盎然；「花果杯盤款」則以可可、洋蔥、武威山烏皮茶、鵝鑾鼻燈籠草為設計，有太陽光的暖黃、質樸大地的紅棕，生機勃勃。

屏縣府傳播處指出，城市杯禮盒包裝也很典雅，純白搭配燙金花樣簡約風格，深具質感；內附精緻中文小卡，辦理行銷活動或接待國際外賓時也可翻譯成英、日文版本，當作伴手禮或自用收藏皆宜。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

傳播處表示，去年備受好評的黑鮪魚文化觀光季「聲景鑰匙圈」、今年屏東燈節動畫小提燈「龍光柵現」、山林美景旅遊手冊「屏東聲山中」，這次以屏東特有植物設計城市杯，不斷翻轉公部門創意與美學，希望從視覺就讓人眼睛一亮，進而想要認識屏東。

縣府提及，城市杯禮盒「致，一杯子的美好」諧音「一輩子的美好」，8日起至屏菸1936文化基地（限量250組）與看海美術館（限量50組）購買，每組定價為新台幣1200元。（編輯：陳仁華）1130506