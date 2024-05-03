牡丹社事件150週年 旅遊達人引領走入歷史場域

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）屏東縣府在恆春半島設立落山風景特定區，建置全新觀光品牌風域半島，今年適逢牡丹社事件150週年，規劃系列活動，由旅遊達人工頭堅透過影片引領民眾走入歷史場域。

屏東縣府今天發布新聞稿表示，今年正逢牡丹社事件150週年，推出系列活動，以此為契機推動旅遊發展，帶領民眾深入探索牡丹社事件的歷史脈絡；知名旅遊達人工頭堅近年耕耘YouTube頻道「工頭堅。旅行長」，今年初前往落山風風景特定區中的歷史場域，親自走訪踏查相關史跡。

屏東縣交通旅遊處指出，透過影片引領民眾重新認識在地史實與事件始末，在歷史事件和深度內容取得平衡，是工頭堅擅長敘述故事的模式。同時介紹風域半島旅遊景點，為歷史愛好者提供全新的旅遊選擇，未來無論國內外旅客來到恆春半島，不僅能享受陽光海灘和水上活動，更能深入了解豐富的史事和生態內涵，品嚐當地特色美食。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交通旅遊處強調，屏東落山風風景特定區是由落山風吹拂所劃定的區域，擁有豐富多元的自然地景，同時也凝聚著深厚的文化歷史底蘊，為強化獨有觀光人文超凡風貌，建置全新觀光品牌風域半島，品牌識別以「落風成山，漫遊邊境」為核心，展現特定區如同一座大型無邊無境博物館。

縣府提及，喜愛歷史文化走讀的民眾想了解「琅嶠傳奇在牡丹（牡丹社事件遊程）」可至「風域半島─落山風風景特定區」官網等處查詢。（編輯：郭諭儒）1130503