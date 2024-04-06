屏東推文化觀光品牌 勝利星村春季市集親子同歡

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（中央社記者黃郁菁屏東縣6日電）屏東縣政府文化處以「四季」為主題，為文創景點勝利星村打造不同季節主題活動。今天以代表春天的「花開勝利」打頭陣，在星星廣場架設花朵攝影棚與市集讓親子同樂。

今天在勝利星村星星廣場舉辦舊好勝「花開勝利X親子共享 繽紛市集」，結合春暖花開、親子同歡兩大主軸，現場設置精心設計花朵攝影棚與市集，並有「麥麥樂天團」帶來故事秀，吸引民眾攜家帶眷享受閱讀、逛市集。

舊好勝市集今、明兩天的下午3時至晚間9時，現場有3座以花藝、植栽和2D不同風格的「花開勝利」攝影棚，民眾可自行換穿和服、旗袍或Cosplay春之仙子，在勝利星村留下應景花季特輯，活動吸引不少爸媽把小朋友扮成小小花仙子，捕捉孩子俏皮可愛模樣。

屏東縣政府文化處表示，將於4、5月每個週末辦理親子共讀繪本活動，邀請繪本老師用生動活潑方式，傳達生態永續及保育觀念；園區3間獨立書店「永勝5號」、「七木人文空間書房」及「繫本屋」將共襄盛舉辦理繪本共讀講座；勝利星村「將軍之屋」則打造為「麥麥親子共讀區」，活動展出至5月。

文化處新聞稿指出，勝利星村已成為屏東文化觀光最豐富美麗品牌櫥窗，將以「四季」為主題，在各季節辦理不同內涵主題活動。春天有「花開勝利」、夏天是「勝利呷冰X涼夏玩樂祭」，秋天以民歌回憶殺為主題辦理「追憶食代X民歌市集」，歲末年終的冬天則是以眷村最出名的餃子和年貨為核心規劃「開運餃子X年貨大街」。（編輯：孫承武）1130406

舊好勝「花開勝利x親子共享繽紛市集」6日在屏東勝利星村熱鬧登場，下午由「麥麥樂天團」帶來精彩故事秀，吸引許多大小朋友到場同樂。（屏東縣政府提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年4月6日