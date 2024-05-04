矽品40週年萬名員工同樂 中市府盼帶動運動風氣

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）知名封測大廠矽品精密工業股份有限公司今天舉辦40週年運動家族日，上萬名員工登場同樂，台中市副市長鄭照新致詞表示，鼓勵市民健康運動，持續帶動企業重視員工運動風氣。

慶祝成立40週年，矽品精密工業股份有限公司今天在逢甲大學舉辦「矽品40週年運動家族日」，上萬名員工出席，鄭照新、台中市運動局長李昱叡、中科管理局長許茂新、矽品精密董事長蔡祺文都出席。

鄭照新在會中致詞，台中市的國民暨兒童運動中心，先後已啟用7座，目前有5座興建中；市民期待19年的「台中巨蛋」今年3月動工，市府積極投入資源，期盼透過優質運動建設，鼓勵市民健康運動，也持續帶動企業重視員工運動的風氣。

蔡祺文表示，矽品精密成立於1984年，從創業初期到如今成為全球知名的封測大廠，第1年資本額新台幣400萬元、營收400萬元、員工人數22人，最近資本額440億元、營收1140億元、員工人數2萬3000人，40年來營收成長約2萬8500倍，現已成為全球封測產業的重要領導者之一。

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許茂新則提到，矽品公司在中科二林及虎尾園區積極擴建新廠房，投資總額約1700億元，預計產能滿載後年產值770億元，營業額將再創高峰，矽品致力於培育在地半導體人才與厚植技術能量，加上地處南北樞紐要道，有助提升台灣在全球封測產業的關鍵地位。

矽品精密行政長簡坤義指出，近年來，配合客戶市場需求，擴展海內外生產據點，陸續於二林、虎尾、大馬等地區設立新廠，擴展計畫如產能滿載，預計在台灣將提供約9000個工作機會，為當地帶來就業機會與催化經濟發展，實現共同繁榮。（編輯：郭諭儒）1130504