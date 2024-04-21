更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

慈濟義賣賑助花蓮震災 中市府號召民眾行動支持

2024/4/21 14:40（4/21 15:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為援助花蓮地震受災民眾，慈濟慈善基金會21日在台中市政府前廣場發起愛心義賣活動，市府團隊也號召民眾一起以實際行動支持，為花蓮加油。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年4月21日
為援助花蓮地震受災民眾，慈濟慈善基金會21日在台中市政府前廣場發起愛心義賣活動，市府團隊也號召民眾一起以實際行動支持，為花蓮加油。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年4月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中21日電）為援助花蓮地震受災民眾，慈濟慈善基金會今天在台中市政府前廣場發起愛心義賣活動，台中市副市長鄭照新與市府團隊也號召民眾，一起以實際行動支持，為花蓮加油。

慈濟基金會今天在台中市政府前廣場舉行「大愛共善、救拔苦難－0403花蓮地震救援」募心募愛活動，鄭照新代表感謝慈濟在地震發生後第一時間投入人力，提供避難收容中心物資，更將援助興建中繼屋，關懷受災鄉親，也號召民眾一起以實際行動支持，為花蓮加油。

鄭照新指出，慈濟在世界各地幫助人，只要有需要的地方，就有慈濟人的腳步，這是要學習的精神，所以這次慈濟發起賑災義賣募款，市府一起響應，廣邀公益團體、社區長者及身心障礙者共襄盛舉，呼籲大眾共同加入愛心行列。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

慈濟基金會表示，花蓮地震後，慈濟醫院啟動應變機制，救治大量湧入傷患。靜思精舍師父們即刻備辦熱食便當，送到現場，並提供避難收容中心帳篷、福慧床、隔屏、環保毛毯、熱食、飲用水等生活物資。

慈濟基金會說明，這次活動義賣所得金額，將全數挹注「大愛共善、救拔苦難－0403花蓮地震救援」專案，希望人人發揮一分大愛，點滴匯聚，將祝福力量送到苦難地方，祝福災民儘快度過難關。（編輯：陳仁華）1130421

#花蓮地震
#慈濟醫院
#鄭照新
#慈濟基金會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.45