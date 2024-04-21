慈濟義賣賑助花蓮震災 中市府號召民眾行動支持

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）為援助花蓮地震受災民眾，慈濟慈善基金會今天在台中市政府前廣場發起愛心義賣活動，台中市副市長鄭照新與市府團隊也號召民眾，一起以實際行動支持，為花蓮加油。

慈濟基金會今天在台中市政府前廣場舉行「大愛共善、救拔苦難－0403花蓮地震救援」募心募愛活動，鄭照新代表感謝慈濟在地震發生後第一時間投入人力，提供避難收容中心物資，更將援助興建中繼屋，關懷受災鄉親，也號召民眾一起以實際行動支持，為花蓮加油。

鄭照新指出，慈濟在世界各地幫助人，只要有需要的地方，就有慈濟人的腳步，這是要學習的精神，所以這次慈濟發起賑災義賣募款，市府一起響應，廣邀公益團體、社區長者及身心障礙者共襄盛舉，呼籲大眾共同加入愛心行列。

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慈濟基金會表示，花蓮地震後，慈濟醫院啟動應變機制，救治大量湧入傷患。靜思精舍師父們即刻備辦熱食便當，送到現場，並提供避難收容中心帳篷、福慧床、隔屏、環保毛毯、熱食、飲用水等生活物資。

慈濟基金會說明，這次活動義賣所得金額，將全數挹注「大愛共善、救拔苦難－0403花蓮地震救援」專案，希望人人發揮一分大愛，點滴匯聚，將祝福力量送到苦難地方，祝福災民儘快度過難關。（編輯：陳仁華）1130421