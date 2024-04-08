台中通APP親子活動結合地震宣導 4/14烏日登場

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）花蓮強震3日發生以來仍餘震不斷，台中市政府將於14日在烏日朝天宮舉辦「小小消防英雄闖關趣」親子活動，透過台中通APP讓大家認識正確的防震避難知識與防火宣導。

台中市數位治理局、消防局與烏日區公所下午在市府舉辦記者會宣布，將於14日在烏日朝天宮聯合舉辦「小小消防英雄闖關趣」親子活動，透過台中通APP的5大闖關活動，讓大人小孩在親子活動中，認識正確的防震避難知識與防火宣導，完成闖關還有小禮物可兌換。

台中市副市長鄭照新在記者會致詞表示，0403花蓮地震後，台中市在短短1天內即恢復秩序、掌握災情，歸功於第一線救災人員及市民擁有卓越的防災意識，他要表達深深的感謝。

鄭照新指出，數位時代需要接收正確的防災資訊，數位局特別在「小小消防英雄闖關趣」活動設計消防員Cosplay，由於舉辦地點在烏日，活動也設計認識烏日的關卡遊戲，以寓教於樂方式，除瞭解自己生長的土地，也吸收完整成熟的防災意識，歡迎大家在14日到烏日朝天宮與YOYO家族香蕉哥哥及番茄姐姐，還有石虎家族「來虎」一起同樂。

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數位局長林谷隆表示，台中通APP提供市府各大線上服務，含線上申辦、支付繳費、好康優惠、疫苗預約等實用功能，還有台中水情、交通、生活資訊等，不僅涵蓋台中的食、衣、住、行、育、樂等服務，也能成為防災宣導的重要利器。

消防局長孫福佑現場教學指出，部分傷者是因為地震搖晃時急於往外避難，過程中不慎遭受撞擊而造成骨折或外傷，呼籲民眾在地震來臨時謹記3步驟「趴下、掩護、穩住」，保護身體、保持冷靜、地震結束後至空曠地等基本觀念，相信可將災害減到最小。（編輯：黃世雅）1130408