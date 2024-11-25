台中通下載逾271萬次 12/1童樂運動會闖關推廣

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中通APP下載逾271萬次，台中市府將於12月1日在潭子區舉辦小小童樂運動會，身穿台灣隊球衣的副市長鄭照新今天表示，盼透過闖關遊戲，更加認識如何使用台中通。

台中市政府數位治理局及新聞局攜手潭子區公所將於12月1日舉辦「台中通APP－小小童樂運動會」，並於上午在市府舉行宣傳記者會，鄭照新、國民黨立委楊瓊瓔等人出席，歡迎市民參加活動。

身穿台灣隊球衣出場的鄭照新表示，昨晚與3萬球迷在市府廣場觀看球賽直播，他很開心有生之年能看到台灣隊奪冠，實在太興奮了。

鄭照新說，台中通APP推出以來，使用人數日益增加，希望能成為老少咸宜、親子通吃的APP，對無紙化、數位化及科技化也有幫助，透過闖關過程認識如何使用台中通，體驗「一機在手，市政服務就有」的便利生活。

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市府數位治理局長林谷隆表示，台中通APP下載次數已逾271萬次，數位局持續優化台中通，擴增多元功能、優化操作介面，年底將擴及南投，使用台中通到南投消費也有優惠。

林谷隆指出，12月1日在潭子區舉辦的活動，不僅是一場親子同樂活動，也可以更認識台中通涵蓋食、衣、住、行、育、樂等多項服務，YOYO家族的香蕉哥哥、雲朵姐姐，還有石虎家族的來虎前來同樂，完成闖關者可兌換限量版水壺或環保餐具等3件組好禮。（編輯：陳仁華）1131125