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預防電動車火警 中市辦室內停車空間安全提升論壇

2024/11/15 16:55（11/15 17:56 更新）
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電動車逐漸大眾化，針對相關火警預防，台中市政府15日舉辦「電動車室內停車空間公共安全提升策略論壇」，邀集產官學界交流討論。中央社記者蘇木春攝 113年11月15日
電動車逐漸大眾化，針對相關火警預防，台中市政府15日舉辦「電動車室內停車空間公共安全提升策略論壇」，邀集產官學界交流討論。中央社記者蘇木春攝 113年11月15日
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（中央社記者蘇木春台中15日電）電動車逐漸大眾化，針對預防相關火警，台中市府今天舉辦「電動車室內停車空間公共安全提升策略論壇」，盼透過產官學界交流，形成具體可行措施，優化室內停車空間安全管理。

論壇今天在經濟部台中軟體園區大里藝術廣場舉辦，邀集產官學界交流，針對「電動車室內停車空間防災預警及營運安全管理」及「電動車停車空間防火技術的應用與評估」等主題進行討論。

台中市消防局長孫福佑會中表示，台中今年至今發生1件電動車、9件電動機車火警，但今年8月間，南韓發生1件電動車地下室大火，造成嚴重損失，突顯電動車停車、充電、營運管理、人員避難、搶救等問題需加以重視。

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孫福佑說，希望透過論壇能形成具體可行的措施，並向中央提出政策與修法建議，以優化電動車室內停車空間安全管理。

台中市交通局主任秘書郭志文說，中市公有停車場規劃今年底前，都要配置1組滅火毯，並研擬加大電動車格距離，以利發生意外時救災，其中潭興立體停車場並試辦細水霧滅火及熱影像系統，未來將進行演練測試成效，針對電動車火警案件及早預防。（編輯：郭諭儒）1131115

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