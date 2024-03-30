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朝陽科大30週年校慶 盧秀燕感謝並肩推動市政

2024/3/30 18:01（3/30 18:16 更新）
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朝陽科技大學歡慶30週年校慶，台中市長盧秀燕（前左2）30日到場祝賀，感謝校方與市府並肩前行，也祝福朝陽「生日快樂」。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年3月30日
朝陽科技大學歡慶30週年校慶，台中市長盧秀燕（前左2）30日到場祝賀，感謝校方與市府並肩前行，也祝福朝陽「生日快樂」。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年3月30日
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（中央社記者郝雪卿台中30日電）朝陽科技大學今天歡慶30週年校慶，台中市長盧秀燕出席致詞指出，在施政當中，校方與市府並肩前行，成為重要智庫；市府許多委辦業務也與朝陽合作，施政受肯定，校方功不可沒。

朝陽科技大學迎接30週年校慶，特別以「拔尖30．光耀國際．綠色永續」為主題，今天舉辦校慶慶祝大會及系列活動，盧秀燕與副市長鄭照新到場祝賀，感謝校方與市府並肩前行，也祝福朝陽「生日快樂」。

盧秀燕在會中致詞表示，教育是人類最偉大、最崇高的事業，尤其現今社會面臨少子化，高等教育也因此遭遇危機；但朝陽科大在董事會的強力支持、校長鄭道明與全體員工的教學與服務下，學校日益茁壯。

盧秀燕指出，在施政當中，校方與市府並肩前行，成為重要智庫；市府許多委辦業務也與朝陽合作，因此施政工作若能受到肯定，校方功不可沒。她也代表市府感謝朝陽科大，30年的經營十分不易，祝福該校「邁向百年、校務昌隆」。

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盧秀燕強調，朝陽科大辦學績效有目共睹，不但連續7年蟬聯THE英國泰晤士全球最佳大學排名，更榮登QS世界大學永續排名，成為全台唯一進榜的私立科大，是台中之光；她也期盼朝陽科大持續打造幸福優質校園，為台中市也為國家培養更多優秀的產業人才。

台中市教育局說明，朝陽科大經過30年的耕耘，積極推動國際化成果豐碩，全球姊妹校超過640所，吸引上千名境外學生來朝陽就讀；除禮聘國際級大師，朝陽科大更延攬海內外優秀師資加入教學研究團隊，名列全球前2%頂尖科學家，為培育優秀的技職人才而努力。（編輯：謝雅竹）1130330

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