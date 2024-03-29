台中綠美圖114年開館 盧秀燕偕建築師妹島和世視察

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中綠美圖正加緊興建腳步，預計114年底開館營運，台中市長盧秀燕今天與設計團隊日本建築師妹島和世視察進度時指出，盼完工後成為台中地標、台灣地標，甚至世界地標。

台中綠美圖是台中市首座圖書館結合美術館的指標建築，由台日知名建築師聯手設計，盧秀燕今天率市府團隊，與妹島和世、西澤立衛、劉培森等台日建築師一同視察綠美圖工程進度，期待完工後讓台中再次站上世界舞台。

盧秀燕除致贈與妹島和世、西澤立衛於綠美圖開工典禮的合照外，也致贈將興建過程中盧秀燕及建築師、工程團隊視察過程、工程歷辛照片彙成集錦的「百工圖」給2人。妹島和世、西澤立衛則回贈其作品集，書中特別提到綠美圖建築設計，讓所有人看見台中在世界國際舞台能見度。

妹島和世親自導覽、介紹將設置於綠美圖戶外特殊造型的座椅，並對工程品質及市府團隊用心表達感謝。盧秀燕指出，上次妹島和世來台提出優化建議，如擴張網、天花板、增加窗透性開窗等多項變更設計，她皆全力支持，增加5000萬元經費辦理變更設計，因為「要蓋就要蓋到盡善盡美」。

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盧秀燕表示，目前綠美圖主體工程已近完成，正辦理帷幕、裝修及景觀工程等收尾作業，第二階段特殊裝修及設備工程已於去年12月開工同步進行，明年中旬交給市府文化局辦理策展及書籍上櫃，並於明年12月開館營運。

台中市建設局說明，台中綠美圖由2010年普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛組成的SANAA事務所，與台灣劉培森建築師事務所跨國合作，打造8棟互相連結、可恣意穿梭的夢幻文化建設，主體工程已近完成，預計明年底開館營運。（編輯：郭諭儒）1130329