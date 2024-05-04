議員籲持欠費單搭車應討違約金 北捷：與法不符

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（中央社記者劉建邦台北4日電）議員指出，台北捷運服務未帶錢、卡旅客提供拿證件開立欠費單可搭單程措施，初衷良善但應討違約金。北捷今天表示，旅客還款比例達9成，此服務不屬大眾捷運法追討違約金範疇。

國民黨台北市議員詹為元透過資料指出，北捷設置旅客若忘了帶錢、卡可持證件開立欠費處理單搭車服務，初衷很好且可幫助有需求旅客，旅客借費原則為單趟站點租借，最貴票價新台幣65元。

他說，相關金額雖不大，但依大眾捷運法規定，旅客無票、持用失效車票或冒用不符身分車票乘車，除補繳票價，並支付票價50倍違約金。

詹為元表示，調閱資料發現，旅客拿證件開單搭捷運件數，近10年共1萬8782人，總借款金額52萬餘元，但實際還款金額為46萬餘元，有借未還差額約6萬元，未還差額過高。

他說，北捷對此未依大眾捷運法向旅客追討並要求支付違約金，讓規定形同虛設，市府不斷強調依法行政，但從統計數據來看，法規淪為參考，北市府應正視規定。

北捷對此回應指出，針對一時不方便或忘帶現金的旅客提供小額欠車資借款，此服務不屬於大眾捷運法「旅客無票、持用失效車票或冒用不符身分車票乘車者」範疇，所以不會對借款旅客裁罰違約金。

北捷表示，經統計旅客還款比例近9成，未還款項會持續催收。針對無車資但急於搭捷運旅客提供服務是從民國87年起，只要旅客出示證件並查驗是否欠款，若無欠款未還紀錄，須在欠費處理單簽名，就會發售單程票供搭乘，但10天內須在任一捷運站補繳。

北捷指出，若旅客未滿18歲且未帶證件，會告知先提供個資，站務員會以電話向家人查證確認無誤後，才能在欠費處理單簽名後使用搭乘。（編輯：戴光育）1130504