鼓勵台灣大員工創新提案 林之晨：懶哲學驅動革命

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北25日電）台灣大哥大鼓勵員工發想創新提案，舉辦的「創新挑戰日」共孵育34項創意解決方案，總經理林之晨指出，人類文明進步源於「懶」哲學，可刺激人類尋找創新方法，也將整合台灣大現行服務產品，拓展5G創新應用。

台灣大哥大將創新DNA融入企業文化，鼓勵員工從日常工作中尋找靈感，孵育及強化各項創新提案，今天發布新聞稿指出，舉辦第3屆「創新挑戰日」，鼓勵員工跨部門組隊競賽，在產品開發前進行POC（Proof of Concept，概念驗證）。

台灣大說明，今年共募集到34項創新提案，涵蓋AI、大數據、ESG等多個領域。其中，「一鍵開通：新人到職聰明包」在本屆中級POC奪得首獎，運用AI、大數據驅動的高效物流改造提案，以及結合ESG趨勢的綠色轉型提案也在比賽中脫穎而出。

林之晨指出，人類文明的進步源自於追求更簡便的解決方案，這種從「懶」出發的思維，刺激人類不斷尋找更創新的方法，解決生活中的不便，刺激發明家與創新者開發新的技術與工具，以簡化任務或減少工作量，譬如遙控器或自動化就是懶的產物。懶在人類文明演進中扮演了核心角色，台灣大鼓勵員工用此概念，找到以最小努力達成最大目標的創新方法、產品或服務。

隨著生成式AI蓬勃發展，台灣大表示，內部也利用AI等工具提升工作效率，使員工有更多時間與精力投入創造性工作，加速問題解決的速度，也有助創意早日落地。

台灣大自2020年全面升級創新提案制度，擴大創新量能，將創新DNA融入公司文化，第一屆創新挑戰日獲獎的MyMoji 3D虛擬分身建模，優化推出「AI手機自拍建模」功能，拓展新型商業模式，至今已累積破萬會員體驗，也包括政府、學校、慈善機構等夥伴合作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾參與第2屆OP黑客節的AI生成擬聲「MyVoice服務」於2023台灣大哥大日月潭花火音樂會，運用AI生成舉重選手郭婞淳的模擬聲線演唱，今年在創新挑戰日更示範運用於發展智慧醫療，讓無法行動與發出聲音的病患，結合人臉辨識與M+ messenger功能，轉換成文字與聲音，進行有效溝通。

台灣大表示，未來將整合現行服務產品，如mo幣生態圈、M+ messenger等APP化、智慧客服、AI生成語音與影像等面向提案陸續落實中，拓展5G創新應用。（編輯：楊蘭軒）1130425