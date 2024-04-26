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天氣不穩定各地短延時強降雨 中南部提防豪大雨

2024/4/26 08:16（4/26 08:45 更新）
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高雄市新興區下起大雨，行人紛紛撐傘走避。（中央社檔案照片）
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（中央社台北26日電）氣象署表示，今天鋒面影響，且西南風明顯偏強，天氣不穩定，降雨範圍廣，各地易有短暫陣雨或雷雨出現，西半部、東北部及澎、金、馬可能有局部大雨；中南部甚至有局部豪雨發生的機率。

中央氣象署指出，這種對流雲系要特別留意短延時的強降雨，伴隨雷擊及強陣風，行車用路請注意安全，雖然降雨之間會有些空檔、甚至看到陽光，不過降雨機率仍高，建議外出都還是要攜帶雨具備用。

氣溫方面，氣象署說，北部及宜、花低溫為攝氏22度左右，其他地區為23、24度，而白天由於雲多下雨，各地高溫約26、27度，感受較舒適些。

另外，氣象署表示，今天馬祖有低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊；下午起桃園至苗栗及蘭嶼、綠島將有較強陣風，請注意安全；適逢大潮，中南部應留意低窪地區積淹水的現象。（編輯：李錫璋）1130426

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
#中央氣象署
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