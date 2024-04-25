悍將5月底台北大巨蛋賽事 票價出爐最貴1380元

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（中央社記者楊啟芳台北25日電）台北大巨蛋5月底將再度舉辦中職賽事，這次換富邦悍將「作主」，球團今天宣布票價及活動，主題日最貴票價1380元、平日最低僅250元，5月24日還邀請日職傳奇球星秋山幸二開球。

本次富邦悍將台北大巨蛋系列賽事，平日全票票價為新台幣500至1080元，若使用富邦悍將悠遊聯名卡購票，最低只要250元即可進場；假日票價則為600元至1380元，週末進場可獲得悍將中學主題日專屬贈品。

悍將大巨蛋主場將開放B1及L2樓層席位選購，依照票價分為「B1熱力區」、「B1熱區」、「B1一般區」、「L2一般區」，外野區域不開放，客隊應援團為B1層123區。

悍將於4月29日起開放亞瑟傳奇季票選位、5月2日起開放家族會員優先購票與大巨蛋紀念組合包預購、5月7日起開放全面售票。

包括味全龍隊、中信兄弟隊與樂天桃猿隊都已陸續在大巨蛋主辦過賽事，最貴票價分別為1880元、1880元（限量VIP尊爵席3580元）與1400元。

場邊活動部分，悍將在5月24日首場賽前，將邀請日職西武獅隊傳奇名將、二度獲得「日本一」總冠軍的軟銀鷹隊前監督秋山幸二，來台為悍將開球。

已連續7年舉辦的悍將中學主題日，將於5月25日至26日登場，球團表示，將邀請奧運國手陳念琴、鄭怡靜等好手開球；週末2天還有賽後演唱會，5月25日找來「全能天王」周湯豪、「影歌雙棲女神」曾沛慈；5月26日則為「金曲歌后」蔡健雅、「金曲原民歌王」葛西瓦。

球團推出球帽、托特包、紀念T恤、鑰匙圈、專屬紀念球等大巨蛋主題系列限量商品；每日將推出限量200份大巨蛋紀念商品組合包，內含球帽、托特包與加碼贈品草皮體驗券2張，賽後演唱會結束後，還可進入球場親身體驗。（編輯：龍柏安）1130425