中國行動支付普遍遊客感不便 官方稱將推進解決

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（中央社台北29日電）中國手機電子支付大行其道，外國遊客卻因軟體綁定等問題而受限，官員坦言，入境遊客支付難的問題確實存在，將推進優化入境支付環境，讓遊客除了電子支付，也能透過刷卡或現金消費。

據香港文匯網，中國文化和旅遊部國際交流與合作局副局長石澤毅今天在記者會表示，近年來，中國國內基於手機等電子設備的行動支付業務普及率越來越高，民眾日常生活的各種消費支付都能透過手機解決。

他說，相形之下，有些國家行動支付業務發展還不普及，外國遊客在中國使用傳統支付方式感到不那麼方便，反而與國外形成了一道數位鴻溝，對此，「黨中央、國務院高度重視，成立了專門的協調機制，來推進解決這個問題」。

中國國務院辦公廳稍早前印發「關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見」，提出多項措施，石澤毅說，總的原則就是「大額刷卡、小額掃碼、現金兜底」。

他指出，大額刷卡，就是根據外國遊客刷卡支付的習慣，在景區、酒店等消費場景布設刷卡機，上海的五星級、四星級甚至三星級以上的飯店目前都已重新升級改造了刷卡機；多地的機場、景點、購物場所也都設了外卡刷卡機；北京也在加速進行外卡機的升級改造。

在「小額掃碼」方面，這名官員指出，實際上各國都有電子錢包等產品，實現互通在技術上也不難，目前主要問題是外國遊客綁定中國行動支付系統的程序較為複雜。

石澤毅說，中國文旅部正與平台方和企業方共同研究，解決技術、程序方面的問題，並且探討如何減少外國遊客綁定中國支付軟體時所需登記的資訊，在保證財產安全的前提下盡量提高小額掃碼的數額。

至於「現金兜底」則是在所有消費場所都要能使用人民幣。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1130329