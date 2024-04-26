紐約MAD首飾展 台灣3名創作者獲邀展現美學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約25日專電）紐約藝術與設計博物館（MAD）主辦的首飾展預定5月4日登場，台灣當代首飾創作者趙永惠、謝旻玲、邱惠愉首度獲邀，將在多國作品中展現台灣獨特的工藝設計美學。

MAD成立於1956年，以工藝及設計展品聞名，是全美唯一為首飾特展與館藏珠寶首飾開闢展廳的博物館。MAD首飾展（MAD About Jewelry）邁入第24屆，將呈現來自20國共50名創作者的當代首飾設計，展期為5月4日至8日。

展覽總監龐普（Bryna Pomp）去年受邀參加國立台灣工藝研究發展中心在駐紐約辦事處舉辦的展覽，對台灣工藝作品印象深刻。駐紐約台北文化中心隨後居中聯繫，促成MAD這次邀展。

龐普透過紐文中心新聞稿表示：「這場年度大展提供獨特的機會，讓創作者與觀眾相遇，面對面討論靈感、創作過程及工藝技術，我很高興這次邀請台灣的創作者參展。」

趙永惠在國立台南藝術大學應用藝術研究所任教，近年創作使用波浪鐵皮材料，以另一種方式訴說生活中既熟悉又奇幻的特殊材質。她曾獲選日本伊丹國際首飾展，作品在台北、紐約、日本等地展出。

謝旻玲大學時主修雕塑，曾在德國學習當代首飾創作6年。返台後自創品牌Mano慢鏝，以玉石創作並結合銀器，用「減法」把冰冷堅硬的金屬轉成輕盈的存在，曾參與台灣、日本、德國等國舉辦的當代工藝展演活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邱惠愉畢業於國立台灣師範大學美術系、台南藝大應用藝術研究所金工與首飾創作組，曾在全國金屬工藝大賽、高雄縣鳳邑美展獲獎，在台灣及西班牙、葡萄牙、法國等國參展，目前旅居法國。

本屆MAD首飾展除展售各式創新首飾，也回應影響文化發展的當代議題。永續性是許多參展設計師的關注焦點，創作運用可回收材料，展現新的工藝精神，趙永惠使用台灣環境中常見的波浪鐵皮材料就是例證。（編輯：高照芬）1130426