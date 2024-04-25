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立積第1季轉盈 創意每股純益4.94元

2024/4/25 19:49
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（中央社記者張建中新竹25日電）射頻晶片廠立積第1季本業幾近損益兩平，在業外收益挹注下，順利轉盈，每股純益0.31元。IC設計服務廠創意第1季稅後淨利新台幣6.63億元，季減7%，每股純益4.94元。

立積第1季因農曆年假期、工作天數減少影響，季營收8.6億元，季減約1.2%；毛利率32.4%，較去年第4季揚升0.71個百分點，營業利益34萬元，在業外收益挹注下，稅後淨利2776萬元，每股純益0.31元。

立積指出，WiFi 7產品已成功導入聯發科的閘道器、筆記型電腦和電視平台的參考設計。預期今年WiFi 7產品將貢獻1成營收。

創意第1季營收56.9億元，季減約10%，降幅高於預期的個位數百分比水準；客戶委託設計（NRE）業務營收季減18%，量產業務營收季減約6%。

隨著產品組合變化，創意第1季毛利率29.7%，較去年同期揚升1.2個百分點，稅後淨利6.63億元，季減約7%，每股純益4.94元。

創意預期，2024年營收可望成長個位數百分比，客戶委託設計及量產業務將同步成長個位數百分比，毛利率及營業利益率可能下滑。（編輯：張良知）1130425

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