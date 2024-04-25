台灣女婿新片「不丹沒有槍」 探民主化與文化衝擊

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（中央社記者王心妤台北25日電）台灣女婿、導演巴沃邱寧多傑新片「不丹沒有槍」今天試映，他受訪表示，片中以槍枝代表外來文化，又以陽具作為不丹本土文化代表，而電影除了談不丹民主化過程，也談文化衝擊。

「不丹沒有槍」（The Monk and the Gun）採多線故事進行，包括美國人到不丹買槍、喇嘛尋找老槍，以及村民對民主化的想法。

巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）表示，他以槍枝代表外來文化，而不丹特有的陽具崇拜則是代表在地文化，「我小時候其實到處都有陽具的裝飾，現代反而比較少看到陽具了，因為受到外來觀念影響，大家對於陽具崇拜會很不好意思。」

不丹於2008年首次迎來選舉，電影也放入當時選舉委員會進入鄉村邀民眾投票的場景。被問到不丹人是否需要民主，巴沃邱寧多傑說：「身為不丹人會支持國王的決定，而民主是國王想要的。」

巴沃邱寧多傑表示，民主在不丹是獨特的存在，因為在許多國家需要流血革命才能換來民主，加上不丹人對於幸福的定義和其他地方很不一樣，像是其他地區以國家發展指數或是GDP作為標準，但不丹不這麼認為，這讓不丹的「快樂」顯得很獨特。

巴沃邱寧多傑坦言，因為在不丹和美國都有長時間生活過，的確有被外來文化影響的時刻，但他現在以身為不丹人為榮，像是2部電影都是展現不丹故事，就是他身為不丹人的使命感。

巴沃邱寧多傑首部電影「不丹是教室」（Lunana: A Yak in the Classroom）入圍第94屆奧斯卡獎最佳國際影片獎，第2部片「不丹沒有槍」也搶進第96屆奧斯卡獎前15強名單。

巴沃邱寧多傑坦言，前2部片就獲得奧斯卡獎入圍肯定其實壓力很大，「拍『不丹沒有槍』時甚至覺得這部片是失敗的。」他透露目前還有2個關於不丹的故事正在構思中，但還沒有新的拍攝計畫。

「不丹沒有槍」將於6月7日在台上映。（編輯：張雅淨）1130425