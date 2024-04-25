串聯白沙屯至好望角 苗縣提4億500萬拚濱海觀光

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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣政府以「白沙聖域．天空之丘」為主題，提案總經費新台幣4億500萬元、串聯通霄白沙屯至後龍好望角重要廊帶計畫，入選交通部觀光署競爭型計畫補助，力拚濱海觀光亮點。

苗栗縣政府文化觀光局今年以「白沙聖域．天空之丘」提案，參與交通部觀光署「體驗觀光地方旅遊環境升級中程計畫（113-116年）」重要廊帶亮點營造競爭型提案評選，在參與16縣市中，雀屏入選，這項計畫總經費4億500萬元，除由中央補助，縣府亦須負擔自償款及配合款。

苗栗縣長鍾東錦今天在縣府宣布這項「喜訊」，苗栗縣議會議長李文斌及多名議員、後龍鎮長謝清輝、通霄鎮公所主秘馬華君、立委陳超明服務處顧問何文德等人一同出席，對苗栗未來海線觀光發展充滿期待。

鍾東錦表示，這是繼舊山線打造全國首創鐵道自行車後，苗栗縣另一大亮點計畫，兼具海岸生態、歷史、宗教人文及風電能源教育等特色，可騎乘濱海自行車、體驗空中滑索、步道健行、水域活動等全新遊憩，一定不輸國外海岸觀光，有信心可吸引龐大旅遊人潮，加速推動苗栗山海齊頭並進均衡發展。

文觀局長林彥甫指出，計畫範圍從通霄鎮白沙屯往北延伸至後龍鎮好望角約6公里廊帶區域，涵蓋5大硬體及6項軟體推廣行銷規劃。

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其中，硬體5大主題空間包括「好望角海丘之心」建置觀景台、旅服市集中心、空中飛索、野營區、能源風場展示場；「百年過港隧道時光秘境」新設飛索降落場、自行車服務基地；「海角新樂園海音廊帶」設置花蛤生態復育及石滬、傳統漁法解說場域、海風音場、化石觀察環境改善；「山邊媽祖及舊南港濱海活動區」將設觀海平台、自行車服務基地、改善閒置漁港環境；「拱天宮媽祖及白沙屯觀光海街區」著力廟埕老街風貌營造、食魚教育行銷及全區導覽解說系統建置等。

林彥甫說，此案以白沙屯拱天宮及好望角遊憩區為核心發展區，以生態永續、海線鐵道文化、宗教文化觀光及創新遊憩體驗等主軸，整備硬體環境及推動行銷智慧觀光，期待將拱天宮每年800萬香客盛況，轉為遊客。（編輯：方沛清）1130425