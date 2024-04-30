「苗栗金選」開跑 徵選10大好食、好物及好店

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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗縣政府為提升特色伴手禮及店家品牌知名度，舉辦「苗栗金選」活動，將徵選年度10大「好食」及「好物」與「好店」，藉此行銷苗栗旅遊魅力、帶動觀光經濟效益。

苗栗縣政府文化觀光局今天在縣府舉辦「苗栗金選」特色好物徵選活動記者會，現場邀集多家特色伴手禮業者展示稻草編織、木雕彩繪藝品、香茅精油、手作蛋捲及銅鑼燒等多元產品。

苗栗縣文觀局長林彥甫表示，甄選活動將邀請產官學專家組成評審團，分別選出苗栗「10大年度好食」與「10大年度好物」及「10大年度好店」，另選出3件評審團大獎；此外，活動也將針對入選店家進行網路人氣投票，選出人氣大賞獎。

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林彥甫指出，希望藉由甄選活動逐步建構「苗栗金選」優質物產品牌形象，讓消費者買得開心、吃得安心，吸引更多人到苗栗感受特色人文魅力，帶動觀光經濟；獲選店家，將獲得縣府認證貼紙、特色好物書刊及多元行銷推廣資源挹注。

文觀局表示，甄選活動即日起至5月底受理報名，為讓更多業者了解徵選內容，將辦理3場次徵選說明會，分別為5月2日上午10時在苗栗縣立圖書館、下午2時30分在竹南鎮立圖書館，5月3日上午10時在大湖地區農會。（編輯：戴光育）1130430