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大愛2片獲休士頓影展銀獎 見證百年古蘭經修復過程

2024/4/25 17:43（4/25 18:16 更新）
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大愛電視紀錄片「修復古蘭經：本來面目-百年古蘭經的逆旅」拍下百年古蘭經修復過程，榮獲第57屆休士頓國際影展宗教類影片製作銀獎。圖為百年古蘭經與修復師的工具。（大愛提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月25日
大愛電視紀錄片「修復古蘭經：本來面目-百年古蘭經的逆旅」拍下百年古蘭經修復過程，榮獲第57屆休士頓國際影展宗教類影片製作銀獎。圖為百年古蘭經與修復師的工具。（大愛提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月25日
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（中央社記者王心妤台北25日電）大愛電視的「修復古蘭經：本來面目－百年古蘭經的逆旅」記錄百年古蘭經修復過程，獲第57屆休士頓國際影展宗教類影片製作銀獎、「舌尖上的禪味」則摘短版紀錄片銀獎。

「修復古蘭經：本來面目－百年古蘭經的逆旅」（Restoring an Ancient Quran）緣起是土耳其慈濟志工胡光中2020年7月送給證嚴法師手抄的「古蘭經」，因為受損嚴重而委託圖書醫院修復，並讓導演鄧志銘及企劃楊景卉全程拍攝記錄。

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楊景卉表示，「真的很幸運，記錄一本受損嚴重的百年手抄古蘭經，能再翻閱500年的歷程。」這本古蘭經在2023年6月修復完成，楊景卉認為修復後的古蘭經見證跨宗教互相愛惜與尊重的情懷。

另一部「舌尖上的禪味」（A Taste of Buddhist Spirit），由導演林建利與企劃孫祖儀拍攝韓國正寬法師來到台灣的故事，結合花蓮靜思精舍大寮師父的煮食日常展現佛教的飲食觀。孫祖儀希望讓觀眾了解每天要準備上千人次飲食的靜思精舍，如何在繁忙工作中仍保持好心情。（編輯：張雅淨）1130425

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