前NBA球星帕克、威金斯相繼抵台 展現親民風格

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（中央社記者黎建忠台北25日電）為期3天的2024國泰NBA國際高中邀請賽將於明天登場，特地邀請兩大前NBA球星帕克、威金斯來台，2人今天抵台也展現親民風格，在機場就親切幫球迷粉絲簽名合影。

41歲帕克（Tony Parker）去年入選籃球名人堂，生涯拿過4次NBA總冠軍、6度入選美國職籃NBA全明星隊，並在2007年獲選為NBA總冠軍賽最有價值球員（MVP），這次來台預計27日下午在松山高中舉辦球迷見面會。

至於球員時期就不斷以超越人類極限動作灌籃出名的威金斯（Dominique Wilkins），現年雖已64歲，身材保持依舊出色，儘管NBA生涯沒拿過總冠軍，他生涯共9度入選全明星賽，且拿下過2次灌籃大賽冠軍。

帕克在機場簡短表示，很開心能來到台灣，也很期待可以和台灣、日本的高中球員見面。

2024國泰NBA國際高中邀請賽有地主光復高中、松山高中，以及日本的福岡第一、開志國際共4所高中進行交流賽，而活動最後一天的未來之星挑戰賽，帕克和威金斯也將擔任2隊的教練。

3天活動主辦單位除找來前NBA球星助陣，也邀請到美國底特律活塞主場表演團隊的灌籃隊來台表演，並把NBA聖安東尼奧馬刺啦啦隊原汁原味搬來台灣。（編輯：龍柏安）1130425