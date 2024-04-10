更多編輯台推薦新聞：
國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止
娛樂

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車
生活

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成
生活

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
芝加哥非裔男拒攔檢遭便衣警開96槍身亡 民眾質疑執法過當
首頁 / 生活

玉山管理處慶39歲 新書介紹原住民傳統地名文化

2024/4/10 16:20（4/10 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
玉山國家公園管理處10日歡慶成立39週年，同時發表新書「山林族語」，活動中並表揚認養企業、團體。（玉山國家公園管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年4月10日
玉山國家公園管理處10日歡慶成立39週年，同時發表新書「山林族語」，活動中並表揚認養企業、團體。（玉山國家公園管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年4月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）玉山管理處今天舉行39週年處慶，同時發表新書介紹曾生活在園區土地各原住民族留下的傳統地名與文化，並將這些地名以現行拼音「還原」成布農語或鄒語，展現溯源、還原精神。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天慶祝成立39週年，由於園區與布農族、鄒族傳統生活領域高度重疊，今天同步舉辦「山林族語—玉山國家公園原住民族傳統地名與文化意涵」新書發表會，透過溯源與還原，將國家公園永續傳承、永續保育自然精神帶給民眾。

玉山國家公園管理處表示，2021年啟動原住民族地區傳統名稱與文化意涵調查計畫，以園區濁水溪、高屏溪、秀姑巒溪流域為單元，試圖追溯曾生活在這塊土地各原住民族所留下傳統地名與文化意涵，讓民眾在環境、保育外，也經歷史、族群、生活認識玉山國家公園。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

玉管處表示，透過文獻、口傳找出曾出現或至今仍流傳的地名如山川、山頭、舊社、耕地等，蒐集緣由或相關故事、神話、傳說，最重要是，將這些地名以現行拼音還原成布農語或鄒語，藉由系統性梳理與豐富圖文，將紮實調查、親切訪談、詳實考據成果呈現大眾。

玉管處下午也舉辦原住民民族植物應用體驗課程，應用台灣原生蕨類植物「杯狀蓋骨碎補」及台灣特有針葉樹種「巒大杉」製作居家、辦公室植栽，玉管處表示，原住民應用蕨類作為食用、藥用、編織、陷阱偽裝等材料，與布農族傳統生活、智慧息息相關。（編輯：謝雅竹）1130410

#鄒族
#布農族
#玉山國家公園管理處
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.91