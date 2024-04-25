陸委會：反滲透法對防止中共介選有關鍵作用

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（中央社記者李雅雯台北25日電）「反滲透法」是否修正掀起朝野激辯。陸委會今天表示，反滲透法在總統大選、立委選舉期間，發揮了導正選舉風氣、防止中共介選的關鍵作用，這是有效防範中共各個作為的手段。

大陸委員會（陸委會）今天舉行例行記者會，副主委兼發言人詹志宏於會上作出上述表示。

詹志宏表示，反滲透法在總統大選、立委選舉期間，發揮了導正選舉風氣、防止中共介選的關鍵作用，「可以想像誰會反對這個反滲透法」。

詹志宏提到，讓人不解的是，有人去了中國大陸幾天後，返台即主張修法，昨天中國大陸國台辦記者會竟也做出同樣訴求，「這個關聯性我們大家一起來推敲」。

詹志宏強調，在推動兩岸交流過程中，已經一再表達，希望朝健康有序的、促進彼此良性發展的目標前進，不是去騷擾、去干擾、去分化對方社會；面對中共種種作法，必須要有一些防範措施。

詹志宏指出，反滲透法或其他國安相關法律正是有效的防範手段，期望反滲透法可以持續地被做為一個預防性手段。

前總統馬英九日前率青年學子訪問中國大陸，10日與中共總書記習近平進行「馬習二會」。馬英九基金會執行長蕭旭岑13日表示，呼籲藍白合作盡速修正反滲透法，去除兩岸交流阻礙。（編輯：陳鎧妤）1130425