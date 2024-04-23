范逸臣「蒼蠅歌手」化身落魄歌手 挑戰客語演出

（中央社記者洪素津台北23日電）范逸臣在客語台電視電影「蒼蠅歌手」化身落魄歌手，且首度挑戰客語演出，范逸臣說：「和角色的共通點就是不拘小節，而且都喜歡音樂、唱歌、自由自在。」

范逸臣今天出席宣傳記者會，提到這是他首度演出的客家戲劇，同時演唱客語主題曲，他說：「比以往用國語或者是用原住民語來演戲，第1次用客語演出，當然會比較緊張，更戰戰兢兢，因為生怕如果語調或者是咬字不清楚的話，會影響到之後表演與台詞的情緒。」他並透露，最怕就是現場臨時要改台詞。

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另外，這次拍攝團隊加入來自西班牙、波多黎各、香港等地的工作人員，導演詹家維透露：「我覺得最特別的就是，雖然這是發生在台灣的故事，有許多在地元素，例如廟會與舞台車，但透過他們的拍攝視角，就會有一種不同文化的撞擊火花，讓影像上有獨特的風格，融合一種歐陸情懷卻又在地獨特的影像風格。」

「蒼蠅歌手」將於4月27日晚間9時在客家電視首播，是關於夢想、追尋與蛻變的故事，詹家維希望能夠帶給觀眾溫暖的感覺，看主角們在成長過程中，面對自身的不完美，讓自己勇敢起來去追夢。（編輯：龍柏安）1130423