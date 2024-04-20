楊烈現身笑看死訊 安心亞新戲火車站賣便當

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台南20日電）金鐘編劇李岳峰推出新劇「火車來去」，演員楊烈、安心亞分享拍戲心情，其中楊烈健康現身破除烏龍死訊傳言；安心亞則挑戰演出女漢子在火車站賣便當。

李岳峰推出「來去」系列第2部作品「火車來去」，劇情講述火車來來往往，乘載悲歡離合，讓李岳峰感慨，現今科技發達，交通方便許多，聯繫雖然便利，但人與人間的關係卻疏離許多。

這次再推出時代劇，李岳峰極具信心地說：「期許繼續帶領觀眾『來去』不一樣的年代！」

拍攝現場楊烈、安心亞、鍾承翰、梁家榕、伊正等人分享拍戲心情，其中楊烈屢被傳出烏龍死訊，他活力現身說：「我有點進去看，什麼在倒在浴室血流滿地，還有遺產好幾個億」，認為烏龍傳言防不勝防，還有拿他肖像去交友的，最後楊烈逗趣澄清：「我也謝謝他們，讓我找回很多失聯朋友，我不會死，我會活得很好」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

安心亞在上一齣戲劇「牛車來去」演出悲苦農婦，這次挑戰演出女漢子，和鍾承翰有感情線，安心亞透露這次總算可以不用養牛，只是在火車站賣便當，和以往的角色有所區分。

另外梁家榕和伊正6度演出一對，上戲不用培養默契，不過梁家榕打趣表示，兩人以往都是演怨偶，希望這次可以成幸福佳偶。而梁家榕近3年沒有戲劇演出，日前因舊傷加免疫系統出問題，導致肩膀疼痛且無法動彈，讓她得停工休養。（編輯：龍柏安）1140420