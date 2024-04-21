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胡宇威「好好的吃飯」第1天拍婚紗 演員工作不尷尬

2024/4/21 16:16（4/21 16:26 更新）
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公視推出迷你劇集「就算一個人也可以好好的吃飯」日前已殺青，演員胡宇威（左）、姚以緹（右）定妝首日就拍婚紗照。（公視+提供）中央社記者洪素津傳真 113年4月21日
公視推出迷你劇集「就算一個人也可以好好的吃飯」日前已殺青，演員胡宇威（左）、姚以緹（右）定妝首日就拍婚紗照。（公視+提供）中央社記者洪素津傳真 113年4月21日
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（中央社記者洪素津台北21日電）公視推出迷你劇集「就算一個人也可以好好的吃飯」日前已殺青，男主角胡宇威與劇中未婚妻姚以緹見面第1天就拍婚紗，他自認不尷尬，「這就是演員的工作，要馬上進入狀況。」

金鐘編劇黃雨佳的新作「就算一個人也可以好好的吃飯」專為手機族群打造，是一部探討獨身、美食和自我療癒的迷你劇集，胡宇威、李玲葦主演。每集15分鐘，共6集，方便大家在通勤、睡前或吃飯等時間觀看。

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因為是短篇迷你劇集，拍攝期短，胡宇威拍2週就殺青，他跟劇中未婚妻姚以緹只工作了3天，從未合作過的兩人見面第1天就拍婚紗照秀恩愛，胡宇威被問到會尷尬嗎，他笑說：「不會，這就是演員的工作，要馬上進入狀況。」

胡宇威首次拍攝每集僅15分鐘的迷你劇集，他透露拍迷你劇集很不容易，沒有太多時間可以跟對手演員磨合 ，幸好他跟姚以緹雖是首次合作，但有不少共同話題可以聊，減少了距離感，合作起來頗有默契，也加快拍攝速度。（編輯：張雅淨）1130421

#姚以緹
#胡宇威
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