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安心亞演技曾遭質疑 靠專注擺脫雜音找回自信

2024/3/26 17:47
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（中央社記者洪素津台北26日電）安心亞在客台女籃職人劇「女孩上場2」演出歸化南韓的鐵血教練，因國家身分認同問題導致選手不服；巧的是戲外她曾被質疑演技，她學會把專注力放在想做的事上，也變得有自信。

演員安心亞、羅宏正與黃騰浩等人今天一同出席「女孩上場2」首播記者會，安心亞在劇中因國家身分認同備受質疑，甚至被懷疑空降、走後門，戲外她也曾被嫌棄，當劇組卡司有她的名字，也出現不少雜音：「為什麼是她？」這一度讓她產生自我懷疑。

安心亞承認：「我很容易走心，也會影響到表演。」所幸經過多次拍戲磨練，她學會把專注力放在自己想做的事情上，「做就對了不要想太多，以前容易哭，現在我對自己有自信了，不會在意別人眼光。」

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安心亞被質疑演技，男團出身的羅宏正則是因外型備受批評，他分享第1次拍戲時導演曾說：「你就不能靠臉吃飯，你要好好演戲。」如今幾年過去了，他感謝當初導演的提點，「我之後就很認真專注在演技上。」

「女孩上場2」劇組遠赴韓國釜山取景，劇中安心亞除了帶隊訓練，也要學習客語和韓文，一下機到釜山就馬上找司機練習韓文，專注的模樣讓劇組韓文指導大讚她相當敬業，「很道地的釜山腔」，受到鼓勵的安心亞也非常開心。（編輯：龍柏安）1130326

#安心亞
#羅宏正
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