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兒童戲曲「魯蛇天兵團」激勵孩子天生我才必有用

2024/3/28 10:58
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（中央社記者葉冠吟台北28日電）兒童節假期將至，國立台灣戲曲學院復興京劇團推出新作兒童戲曲「魯蛇天兵團」，以生動活潑歌舞劇描述魯蛇如何小兵立大功，鼓勵孩子努力追求夢想，總會找到適合自己的出路。

國立台灣戲曲學院透過新聞稿分享，「魯蛇天兵團」以兒童繪本故事創作構思，結合豐富多元的傳統戲曲表演「四功（唱、唸、作、打）五法（手、眼、身、法、步）」，講述蛇精藍小倩（呂家男飾）想當一個拯救蒼生的蛇妖，卻與父母吵架離家出走，遇上了海龍太子敖烏（潘世忠飾）、害羞又自閉的烏龜精黑旋風（余育杰飾），3人一拍即合，想要對抗令人聞之色變的黑雲魔王來證明自己；藉由金山大俠的幫忙，對3人進行魔鬼訓練。

3人硬著頭皮前往對抗黑雲魔王，卻被毒得渾身無力，幸好小倩不受毒氣影響，挺身而出對抗黑雲魔王。原來橫行霸道的魔王真身並不是殭屍，而是一隻千年鼠妖，天生就懼怕蛇妖，因而被小倩降伏，小倩因而成為眾人皆知的英雄。

編劇簡嘉彥表示人不可貌相，而英雄不怕出身低，不因自己的天賦與人不同，就放棄夢想，依然可以用自己的方式來追求夢想。

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簡嘉彥指出，故事主人翁們皆有自身的問題，例如自卑、自負、自閉等，無法與家長好好溝通，否定自己的天賦。但好比來說，烏龜比跑一定輸，比起游泳卻是一把罩，如何把孩子放在對的地方，才會是一百分，團隊期待藉此激發孩子們的積極性和創造力，為他們打開一扇通往夢想世界的大門。

「魯蛇天兵團」將於兒童節4月4日下午2時在國立海洋科技博物館5樓階梯舞台演出，12歲以下學童於4月4日至7日可免費參觀主題館與海洋劇場，同行家長另有優惠票價。（編輯：李亨山）1130328

#台灣戲曲學院
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