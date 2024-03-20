曉劇場挑戰經典文本 詮釋「家庭場景」獨角戲聯演

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）曉劇場今天舉辦記者會分享最新作品「家庭場景」，由3名潛力培訓團員鄭詠元、陳家誼、陳威辰以劇名為題，挑戰將經典文本「芭芭拉少校」、「米蒂亞」、「伊底帕斯」改編為獨角戲。

曉劇場成立18年至今，每年招募新團員，透過長期固定訓練、工作坊、專業培訓課程與大量演出機會，打磨具備即戰力的全職團員，期待讓演員在表演上更成熟，也藉此培養個人粉絲與觀眾群。

曉劇場藝術總監鍾伯淵今天分享，這是他們第一次在正式舞台上，讓團員透過獨角戲展現自己的魅力，「演員不僅是跟隨導演的指令，而是從演出的劇本、主題開始發想，並找與自己的連結，從中找到表演的樂趣與初心。」

鍾伯淵表示，「家庭場景」象徵曉劇場不僅只有藝術總監的角色，團隊從創作、表演到行政都能是強大且獨立的個體，構成團隊成為一個多面向且有趣的集合體。

「家庭場景」場景延續前一檔製作「第一夜」舞台，藉由同樣家庭空間不同意向的抽換，展現出關於「家」的不同面向。

「玄關的芭芭拉少校」利用玄關在家庭空間介於進入與離開的中介地帶，講述芭芭拉在父母親無形的壓力下隱藏自己的渴望，藉此改編談論同性戀議題自我認同與社會價值的對抗。

「樓梯間的米蒂亞」用樓梯間上下位階關係，將大家眾所皆知為報復愛人的拋棄而殺子的故事，融合進網路時代下之輿論引導與媒體亂象。「客廳裡的伊底帕斯」則利用客廳「匯聚」、「公共」、「具開放性」意象，從弒父娶母的神諭切入，探尋自我意志是否能與宿命抗爭。

曉劇場新春系列節目「家庭場景」將於22日至24日於萬座曉劇場演出3場。（編輯：李亨山）1130320