東北季風助攻 風力發電量逾12小時首次突破1GW

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（中央社記者曾智怡台北30日電）今天東北季風強勁，台電表示，風力發電量繼23日首次突破100萬瓩（1GW），今天瞬時發電量來到117.3萬瓩，占當下整體負載約5%，相較去年大增逾5成；截至下午3時，已維持在100萬瓩以上超過12小時。

台電表示，明天東北季風持續，預期風力發電應會達到今天水準。

台電透過新聞稿說明，受東北季風增強影響，風力機組發電效率良好，自今天上午3時左右起，瞬時發電量均超過100萬瓩，並於上午5時15分達到117.3萬瓩新高，占當下整體負載約5%；其中陸域風力達到57.0萬瓩、離岸風電60.3萬瓩，顯示離岸風力機組陸續運轉，已逐漸成為風電主力。

台電表示，政府推動再生能源已見成果，其中風力發電成長顯著，截至今年10月底，全國風力發電裝置容量達到141萬瓩，相較2016年的68.2萬瓩成長超過1倍。

離岸風電部分，台電指出，台電自有離岸一期計畫共21部風機已於去年完成併聯，二期計畫也已於本月初動工，預計2025年併聯發電後、年發電量可達10億度。民間企業包含大彰化風場、彰芳一期風場等案場正如火如荼地施工，加上台電自有案場40.37萬瓩的開發容量目標，預估全台灣2025年離岸風電裝置容量可達560萬瓩（5.6GW）。

至於陸域風電，台電自2001年起發展陸域風力，至今已完成168部風機，架設地點北從新北石門，南至屏東恆春，遍布台灣西部沿海及澎湖、金門離島，總裝置容量共29.704萬瓩，目前也積極推動雲林台西、中港2期及彰工4期等陸域風力場址，預計2025年可達37萬瓩的開發容量目標。

台電表示，台灣具備良好的風場條件，除了政府及業者共同規劃潛力案場之外，為了協力完備綠能發展基礎設施，台電也盤點饋線與加強基礎建設，建立友善併網環境，與民間企業共同實踐能源轉型，攜手打造風電新願景。（編輯：楊凱翔）1111130